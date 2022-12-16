Астрономы обнаружили две потенциально обитаемые экзопланеты

Астрономы обнаружили неподалеку от Солнечной системы две экзопланеты, на которых вполне может быть жизнь. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Планеты GJ 1002 b и GJ 1002 вращаются вокруг красного карлика, расположенного на расстоянии менее 16 световых лет от Солнца. GJ 1002 b требуется около 10 дней, чтобы совершить полный оборот вокруг звезды, GJ 1002 c – 21 день.

По массе они сравнимы с Землей, а их орбита находится в обитаемой зоне звезды. То есть условия на этих планетах благоприятны для возникновения жизни.

Экзопланеты обнаружила Международная группа астрономов из Института астрофизики Канарских островов. Специалисты продолжат изучение этих объектов в будущем.

Мадрид, Зоя Осколкова

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