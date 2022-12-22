В России утверждены единые школьные образовательные программы

Минпросвещения России утвердило единые федеральные образовательные программы (ФООП) для российских школ. Соответствующие приказы в четверг, 22 декабря, опубликованы на официальном портале правовой информации.

В опубликованных федеральных образовательных программах представлены учебно-методическая документация, в том числе федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин и другое. При этом, школы сохраняют право разработать собственные образовательные программы, но их содержание и планируемые результаты должны быть не ниже указанных в ФООП.

Сообщается, что к реализации программ школам нужно перейти до 1 сентября 2023 года.

Напомним, что президент России Владимиром Путин 24 сентября текущего года подписал закон о введении единых общеобразовательных программ в российских школах.

Москва, Иван Бабурин

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