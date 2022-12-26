На весь 2023 год «Роскосмос» и НАСА согласовали пока только один перекрестный полет на МКС

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев на брифинге в понедельник, 26 декабря, заявил, что в 2023 году российская госкорпорация и американское космическое агентство NASA согласовали пока только один из двух перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС) в 2023 году», – сообщают СМИ.

В ходе своего общения с журналистами Крикалев сказал: «Нештатная ситуация видимо наложит ограничения на программу полета. По перекрестному полету следующего года придется принимать дополнительное решение. Один перекрестный полет уже согласован, а вот по второму сильно будет зависеть от того, как нештатная ситуация повлияет на программу».

Москва, Иван Бабурин

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