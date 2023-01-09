На Солнце произошла вспышка наивысшего класса

Институт прикладной геофизики Росгидромета (ИПГ) в понедельник, 9 января, сообщил, что на Солнце произошла мощная вспышка самого высокого класса X.

В сообщении ИПГ, в частности, говорится: «9 января в 21:50 мск в группе пятен 3184 (на Солнце) зарегистрирована вспышка X1.9 в рентгеновском диапазоне продолжительностью 20 минут. Мощнейшая вспышка на Солнце 9 января класса X стала уже третьей с начала 2023 года, две подобного класса вспышки зафиксировано 6 января. Также, на Солнце 9 января зафиксировано несколько вспышек более низкого класса М».

«Интенсивность рентгеновского излучения солнечных вспышек обозначается латинскими буквами A, B, C, M, X, где X присваивается самым мощным вспышкам», – сообщили в институте прикладной геофизики Росгидромета.

Москва, Иван Бабурин

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