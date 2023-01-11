Российский экипаж пробудет на МКС еще несколько месяцев

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в ходе телеконференции NASA в среду, 11 января, заявил, что миссия экипажа корабля «Союз МС-22» на Международной космической станции (МКС) продлится еще несколько месяцев, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления Крикалев сказал: «Поскольку планируется прибытие нового корабля, следующая замена экипажей предполагается через полгода, мы, вероятно, продлим срок работы 68-й экспедиции на борту станции еще на несколько месяцев. Пока нет определенности в дате, когда будет отправлена замена экипажу».

Следует напомнить, что причиной пробоя радиатора системы охлаждения космического корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС стало внешнее механическое повреждение, из-за чего в корабле стала повышаться температура.

Москва, Иван Бабурин

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