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Четверг, 12 января 2023, 15:52 мск

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Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил свою первую экзопланету

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил похожую на Землю планету. Об этом сообщает The Independent.

Диаметр небесного тела под названием LHS 475 b составляет примерно 99% от диаметра Земли. Однако температура на поверхности значительно выше земной. Ученые еще выясняют условия на экзопланете, но уже известно, что там нет плотной атмосферы с преобладанием метана.

LHS 475 b находится на расстоянии 41 светового года от Солнечной системы в созвездии Октант. При этом ее долго не удавалось обнаружить, но мощность «Джеймса Уэбба», как оказалось, позволяет не только замечать такие небесные тела, но и помогает подробно изучать их.

«Телескоп «Джеймс Уэбб» приближает нас к новому пониманию похожих на Землю экзопланет, и его миссия только начинается», – заключил директор отдела астрофизики NASA Марк Клампин.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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