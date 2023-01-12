Китай запустил спутник связи

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) в четверг, 12 января, сообщила, что ракета-носитель «Чанчжэн-2C» вывела на геостационарную орбиту Земли спутник связи APStar-6E, – передают СМИ.

В сообщении CASC говорится: «Запуск ракеты был осуществлен 13 января в 02:10 по Пекинскому времени (12 января в 21:10 мск.) с космодрома Сичан. Аппарат APSTAR-6E был разработан Китайской академией космических технологий (CAST) для предоставления услуг широкополосной связи с высокой пропускной способностью в южно-азиатском регионе».

Пекин, Иван Бабурин

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