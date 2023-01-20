В Антарктиде обнаружили крупный метеорит

В Антарктиде обнаружили несколько метеоритов, масса одного из которых достигает почти 8 килограммов. Об этом сообщается в пресс-релизе Филдовского музея естественной истории.

Находку сделала международная группа ученых из Брюссельского свободного университета, Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Чикагского университета. Специалисты изучили потенциальные районы падений метеоритов в Антарктиде, которые были определены с помощью спутниковых снимков.

Всего было обнаружено пять метеоритов. По словам ученых, это большая удача найти даже крошечные космические осколки, а обломок весом 7,6 кг поистине ценное приобретение. Примерно из 45 тысяч метеоритов, обнаруженных в Антарктиде за последнее столетие, только сотня имеет крупный размер.

В настоящее время все образцы были отправлены на анализ в Королевский бельгийский институт естественных наук. Исследователи также взяли образцы отложений, которые могут содержать микрометеориты.

Брюссель, Зоя Осколкова

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