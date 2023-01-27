Астрономы NASA разглядели на Марсе огромную морду медведя

Ученые NASA обнаружили на снимках с Марса изображение, очень напоминающее медвежья морду. Об этом пишет CNET.

Фото поверхности красной планеты площадью 2000 квадратных километров было сделано орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter.

По словам астрономов, «морда медведя» объясняется особенностями марсианского ландшафта. Нос – это холм V-образной структуры обрушения, глаза – кратеры, а контур – след от кругового излома.

«Круговая линия трещины может быть связана с оседанием отложений над зарытым ударным кратером», – объяснили исследователи.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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