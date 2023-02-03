В российских ВУЗах с 1 сентября 2023 года начнут преподавать цели СВО

Министерство науки и высшего образования РФ в пятницу, 3 февраля, сообщило, что с 1 сентября 2023 года студенты российских ВУЗов начнут изучать на обновленном курсе истории цели специальной военной операции (СВО) на Украине, санкции в отношении РФ, вхождение в состав России новых субъектов.

В концепции преподавания Отечественной истории для непрофильных специальностей, опубликованной на сайте минобрнауки обозначены следующие темы: «Начало специальной военной операции на Украине. Санкционное давление стран Запада на Россию, попытки ее изоляции от остального мира. Цели специальной военной операции. Вхождение в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области»

В обнародованном документе также обозначены такие темы как «отказ США, НАТО и ЕС от обсуждения угроз национальной безопасности России, вооруженные провокации в Донбассе, вооруженные провокации и подготовка украинским режимом силового захвата республик Донбасса, официальное признание ЛНР и ДНР Россией»

В Концепции также говорится, что, хронологические рамки курса охватывают период с появления первых людей на территории России вплоть до 2022 года. В документе, утвержденном 2 февраля отмечается, что изучение истории в российских вузах станет обязательным с 1 сентября 2023 года, на нее должно отводиться не менее 144 часов.

«Документ включает содержательный минимум, который должны усвоить все студенты», – ранее заявлял глава минобрнауки Валерий Фальков.

Москва, Иван Бабурин

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