Юпитер стал рекордсменом по количеству спутников

Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера, их общее число теперь достигает 92, что является рекордом для планет Солнечной системы, передает агентство Associated Press со ссылкой на данные представителя исследовательской группы Скотта Шеппарда.

Новые луны были обнаружены с помощью телескопов на Гавайях и в Чили в 2021-2022 годах. В ходе дальнейших наблюдений были подтверждены их орбиты.

По словам Шеппарда, новейшие спутники имеют размер от 0,6 до 2 миль (от 1 до 3 километров). Названий найденные луны Юпитера пока не получили.

Ранее рекорд по количеству лун принадлежал Сатурну – в настоящий момент известно о 83 его спутниках.

Мыс Канаверал, Светлана Антонова

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