Россия завершила испытания плазменного двигателя для наноспутника

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ во вторник, 14 февраля, сообщил, что в России прошел завершающие испытания плазменный двигатель для наноспутника Святобор-1, – передает ТАСС.

В сообщении МИФИ, в частности, говорится: «Завершились огневые испытания абляционной импульсной плазменной двигательной установки VERA с увеличенной тягой. … Новый плазменный двигатель VERA будет весить и потреблять столько же, сколько и предыдущие образцы. При этом тяга будет больше, чем в прошлых образцах в два раза, – 30 микроньютонов.

«Святобор-1» планируется запустить в космос в первом полугодии 2023 года», – сообщили в Национальном исследовательском ядерном университете.

Москва, Иван Бабурин

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