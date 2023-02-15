Ученые из США и Канады придумали замену словам «мужчина» и «женщина»

Американские и канадские ученые предложили заменить термины «мужчина» и «женщина» на «индивиды XY/XX», либо на «индивиды, продуцирующие сперматозоиды или яйцеклетки» – пишет The Telegraph.

Как сообщает издание, американские и канадские эксперты считают, что замена терминов «мужчина» и «женщина» на «индивидов, продуцирующих сперматозоиды или яйцеклетки» или на «индивиды XY/XX», поможет исследователям избежать «акцентирования внимания на привычных двух полах».

Ученые из США и Канада также призывают отказаться от «концепции выживания наиболее приспособленных, поскольку она дискриминирует людей с ограниченными возможностями и связана с евгеникой (селекцией человеческих особей)». Кроме того, по мнению экспертов, фраза «гражданская наука», может «причинить вред негражданам», поскольку они могут почувствовать себя отверженными. Вместо этого предлагается использовать термин «коллективная наука».

«Такие слова и термины, как «мать», «отец», «примитивный», «чужеродный», «экзотический» и «раса» американо-канадские эксперты также считают спорными», – говорится в публикации The Telegraph.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»