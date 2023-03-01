Российские космонавты полетят на МКС на американском корабле

«Роскосмос» в среду, 1 марта сообщил, что госкорпорация и NASA расширили соглашение о перекрестных полетах еще на одну миссию, в результате чего состоится дополнительный полет российского космонавта к Международной космической станции (МКС) на корабле Crew Dragon, – передают СМИ.

В пресс-службе госкорпорации, в частности, сообщили, что «по соглашению о перекрестных полетах между Роскосмосом и NASA Константину Борисову предстоит отправиться на Международную космическую станцию в составе экипажа миссии Crew-7 во второй половине 2023 года, Александру Гребенкину – в составе экипажа миссии Crew-8 в первой половине 2024 года. … Экспедиция Александра Гребенкина расширяет соглашение о перекрестных полетах еще на одну миссию. … Во второй половине 2023 года астронавт NASA Лорал О'Хара отправится к МКС на «Союзе МС-24».

«Реализация соглашения позволяет при отмене или существенной задержке запуска российского или американского корабля обеспечить присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA для обслуживания, соответственно, российского и американского сегментов станции», – отметили в пресс-службе «Роскосмоса».

Москва, Иван Бабурин

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