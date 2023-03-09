В США готовятся объявить имена астронавтов, готовых для полета к Луне

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон во время ежегодного послания о состоянии дел в управлении в четверг, 9 марта, заявил, что 3 апреля будут названы имена членов экипажа пилотируемого корабля Orion, которые в 2024 году отправятся для облета Луны в рамках миссии Artemis 2 (Артемида-2),– сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава NASA сказал: «Мы объявим 3 апреля состав экипажа, который примет участие в первой миссии к Луне за более чем полвека. Четыре астронавта, три из США и один из Канады совершат облет Луны и протестируют ракету-носитель NASA Space Launch System (SLS) и космический корабль Orion. Старт ракеты SLS с кораблем Orion к Луне планируется на ноябрь 2024 года»

«В ближайшие дни NASA представит новые скафандры, в которых астронавты высадятся на Луну в рамках следующей миссии Artemis (Артемида) – Artemis 3 (Артемида -3) в 2025 году», – сообщил также Билл Нельсон.

Вашингтон, Иван Бабурин

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