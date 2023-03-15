Минпросвещения РФ: Без широкого обсуждения отменять ЕГЭ нельзя

Министерство просвещения России в среду, 15 марта, заявило, что такие важные решения, как отмена ЕГЭ нельзя принимать без широкого обсуждения и учета мнений.
В сообщении пресс-службы министерства говорится: «Любые изменения в действующий механизм не могут проходить без широкого экспертного обсуждения, более того, важно слышать и понимать мнение учащихся и их родителей».
Ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами фракции партии «Справедливая Россия» заявил, что решая вопрос об отмене ЕГЭ, необходимо сначала все серьезно взвесить и проанализировать».
Москва, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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