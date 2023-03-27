В России ученые займутся изучением НЛО

Институт прикладной математики (ИПМ) им. М. В. Келдыша Российской академии наук (РАН) в понедельник, 27 марта, объявил о запуске научной программы по изучению неопознанных летающих объектов (НЛО).

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале института, говорится: «Запускаем научную программу по изучению неопознанных летающих объектов. Если вы стали очевидцем какого-либо необычного объекта или явления на небе. Если вам показался странным вид, форма, движение объекта или явления. Если вы просто заметили в небе что-то интересное и непонятное. Присылайте фото/видео материалы на нашу электронную почту: ufo@keldysh.ru. Указывайте место, время и обстоятельства наблюдения объектов. Будем разбираться вместе».

Москва, Иван Бабурин

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