Сибирские ученые изучают возможность производства пищевых добавок из сверчков, тараканов и дождевых червей

Биологи Томского государственного университета (ТГУ) во вторник, 28 марта, заявили, что следуя мировому тренду, планируют разработать пищевые добавки из беспозвоночных, – сообщатся сайте ТГУ.

В сообщении на официальном сайте университета, в частности, говорится: «Поиск и внедрение в пищевую промышленность новых источников белка – перспективный тренд в обеспечении продовольственной безопасности мира. Все больше стран используют в качестве источника протеина беспозвоночных животных. Ученые Томского государственного университета в рамках нового проекта, поддержанного РНФ, исследуют возможность создания пищевых добавок с контролируемым составом питательных веществ. В качестве модельных видов для получения животного белка и незаменимых нутриентов будут использованы сверчки, мраморные тараканы, моллюски и дождевые черви. … Эти животные являются источником белка. За ними не требуется особого ухода. При этом они быстро размножаются и не содержат токсинов. Выращивание беспозвоночных более прибыльно, чем сельское хозяйство. Для их разведения требуется меньше воды, корма и земли».

«Беспозвоночные не заменяют говядину, свинину или курицу. Речь не идет о замене привычных для населения источников белка. Суть проекта в поставке в организм человека тех жизненно важных элементов, которые мы не получаем в нужном объеме за счет нашего привычного питания», – отмечают томские ученые.

Томск, Иван Бабурин

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