Российские ученые нашли способное замедлить старение растение

Ученые из Балтийского федерального университета имени Канта обнаружили замедляющие старение свойства пижмы обыкновенной, которая растет во многих странах, включая Россию. Они исследовали растение, собранное и высушенное в Калининградской области.

Ученые выяснили, что пижма снижает частоту мутаций клеток организма, улучшает усвоение кислорода, оказывает антиоксидантное, противомикробное и кардиопротекторное действие. Результаты исследования опубликованы в журнале Pharmaceutics.

При этом специалисты обнаружили, что пижма из Балтийского региона имеет более разнообразный состав по сравнению с пижмой из других территорий. Эфирное масло из растения включает 15 различных компонентов.

Ученые пришли к выводу, что пижму можно использовать для разработки новых продуктов питания для поддержания активности и долголетия. Кроме того, исследование открывает перспективу разработки продуктов на основе пижмы для косметики и других отраслей, приводит данные исследования РИА «Новости».

Специалисты БФУ планируют продолжить начатые исследования – они изучат пижму из других регионов.

Москва, Наталья Петрова

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