С космодрома Плесецк стартовала ракета с космическим аппаратом минобороны

Министерство обороны России в среду, 29 марта, сообщило, что с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель с космическим аппаратом в интересах минобороны РФ.

В сообщении в официальном Telegram-канале российского оборонного ведомства говорится: «Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк 29 марта, в 22 часа 57 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром «Плесецк») в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»