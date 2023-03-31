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Пятница, 31 марта 2023, 14:58 мск

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Ученые: растения могут «кричать» в состоянии стресса

Израильские ученые обнаружили, что растения способны посылать звуковые сигналы, сопоставимые по громкости с человеческой речью. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Cell.

Специалисты Тель-Авивского университета провели эксперимент на растениях табака и томатов. С помощью микрофона они зафиксировали звуковые колебания в звукоизолированной камере и тепличной среде.

Растения долго не поливали, а также срезали стебли. Таким образом, ученые создали стрессовые ситуации. Образцы с обезвоживанием начали издавать звуки до того, как они заметно потеряли влагу, а частота звуков достигла максимума через пять дней без воды, после чего снова уменьшилась, когда растения полностью высохли.

Звуки напоминали хлопки или щелчки, а одно растение в состоянии стресса издает около 30-50 таких импульсов в час. При этом частота этих сигналов оказалась слишком высока для восприятия человеческими ушами.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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