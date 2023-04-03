В NASA объявили состав экипажа для полета вокруг Луну

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в понедельник, 3 апреля, объявило состав экипажа, который совершит облет Луны в ноябре 2024 года в рамках миссии Artemis 2, – сообщают СМИ.
В сообщении, распространенном NASA, говорится, что в состав миссии Artemis 2 войдут «американские астронавты Кристина Кук, Виктор Гловер и Рейд Уайзмен, а также канадский астронавт Джереми Хансен».
«Полет будет осуществляться на корабле NASA Orion. Сиссия обогнет Луну и вернется на Землю», – сообщили в агентстве.
Проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов, анонсировали в NASA весной 2019 года.
«Первый из них (Artemis 1) предусматривал беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Полет состоялся 16 ноября – 11 декабря 2022 года. Второй этап (Artemis 2) – облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов», – говорится в сообщении NASA.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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