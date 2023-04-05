Один из спутников Илона Маска упал на Землю

Астрофизик из Гарвард-Смитсоновского института, следящий за интернет-спутниками американского миллиардера Илона Маска SpaceX Джонатан Макдауэлл сообщил, что один из спутников семейства Starlink сошел с орбиты и упал на Землю, – передает в среду, 5 апреля, издание Starlink Insider.

В своем микроблоге в Twitter Макдауэлл написал: «Спутник нового поколения Starlink V2 Mini Starlink, обозначенный как 30 062, упал на Землю. Высока вероятность того, что спутник сгорел при входе в атмосферу. Три спутника Starlink V2 Mini поднимались для выхода на рабочие орбиты, в то время как один, наоборот, совершил контролируемый маневр схода с орбиты».

Следует отметить, что в марте издание Starlink Insider в числе первых обратил внимание на то, что недавно выведенные в космос спутники нового поколения медленно падают вместо того, чтобы подниматься. Тогда глава SpaceX Илон Маск написал в Twitter, что «у спутников возникли некоторые проблемы и некоторые из них будут сведены с орбиты, а другие по-прежнему будут тестироваться».

«Упавший V2 Mini может стать лишь первым из более крупной партии», – говорится в публикации Starlink Insider.

Напомним, что 9 состоялся 27 февраля 2023 года ракета Falcon вывела на орбиту 21 спутник Starlink нового поколения V2 Mini, которые представляют собой уменьшенные версии космических аппаратов, которые планируется применять в будущем.

Вашингтон, Иван Бабурин

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