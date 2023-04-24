Ученые замачивали червей в растворе каннабиса, чтобы понять, как это влияет на их аппетит

Не только люди испытывают тягу к еде после употребления марихуаны. Согласно исследованию, опубликованному The Guardian, черви, употребившие каннабиноиды, предпочитают более калорийную пищу, чем обычно. В будущем благодаря этой находке их можно будет использовать для тестирования лекарств на людях.

Ученым удалось смоделировать воздействие каннабиса на человека на червей, замачивая их в каннабиноиде. Не совсем ясно, были черви под воздействием наркотиков, но они отдавали предпочтение продуктам с более высокой калорийностью, точно так же, как люди, которые жаждут нездоровой пищи после употребления марихуаны.

Это открытие предполагает, что каннабис может влиять на важный механизм, который помогает регулировать аппетит.

Известно, что каннабиноиды связываются с белками в мозге, нервной системе и других частях тела, называемыми каннабиноидными рецепторами. Когда они содержат химическое вещество, известное как ТГК, они могут вызывать чувство расслабления и удовлетворения. Обычно эти рецепторы реагируют на каннабиноиды, которые естественным образом присутствуют в организме, известные как эндоканнабиноиды. Эндоканнабиноидная система играет важную роль в еде, беспокойстве, обучении и памяти, размножении и обмене веществ.

В целях исследования ученые вымачивали червей в анандамиде, эндоканнабиноиде. Предполагается, что даже в обычных условиях черви находят более желанной калорийную пищу и активно ее ищут. По словам исследователей, после замачивания в анандамиде это предпочтение усилилось, добавив, что черви активнее сползались к пище и ели дольше, чем обычно.

Исследователи заявили, что червей можно использовать для тестирования и скрининга лекарств, нацеленных на широкий спектр белков, участвующих в передаче сигналов каннабиноидов и их метаболизме.

Москва, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»