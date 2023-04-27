Российские ученые зафиксировали приближение крупного астероида

Астероид диаметром примерно 300 метров сблизился с Землей на расстояние 2,4 млн км. Об этом сообщили специалисты Института прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша РАН.

«Один из самых интересных околоземных астероидов этого месяца – 2006 HV5, 26 апреля подлетевший к нам на расстояние 2,4 млн км (в 6,3 раза дальше Луны)", – говорится в сообщении.

В следующий раз этот болид настолько приблизится к Земле только в апреле 2081 года.

С помощью радара, расположенного в США, удалось уточнить размер и форму космического объекта. Кроме того, астрометрия астероида позволит определить его орбиту.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»