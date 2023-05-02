Компании будут искать страны с более удобными законами для полетов в космос

Компании, работающие в космической отрасли, со временем могут переезжать в страны, законодательство которых будет больше соответствовать их целям. В настоящее время свои законы об исследовании космоса и космических объектов есть в США, Японии, ОАЭ. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В связи с развитием технологий, позволяющих осваивать Луну и зарабатывать на космическом туризме, бизнес будет искать для своей деятельности страны с подходящим законодательством. Такое мнение высказала профессор юридической школы Лестера в Англии Россана Деплано.

«Прежде чем компании выйдут в открытый космос для добычи ресурсов или любой другой деятельности, им потребуется разрешение от государства. Эти компании будут выбирать юрисдикцию, которая наиболее удобна», – сказала эксперт.

В последнее время все больше частных компаний хотят заниматься исследованием космоса. При этом деятельность государств в космической сфере регулируется договором от 1967 года. Документ предусматривает лишь мирную эксплуатацию космических объектов в интересах всех стран и без какой-либо дискриминации.

Тем временем, отдельные государства уже начали разрабатывать собственные нормативные акты относительно деятельности в космосе. Например, законы об эксплуатации внеземных тел есть в Японии, США, ОАЭ.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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