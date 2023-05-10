В Великобритании появились первые дети от трех родителей

Британское Управление по оплодотворению и эмбриологии человека (HFEA) заявило о появлении на свет детей, у которых трое родителей. Это стало возможно благодаря генной инженерии и методу искусственного оплодотворения.

Точное число детей с тремя родителями в ведомстве не сообщили, ссылаясь на соображения конфиденциальности, пишет The Guardian. Процедура была направлена на предотвращение наследования генетических заболеваний, которые могут привести к серьезным нарушениям работы мозга, сердца и печени и зачастую являются причиной ранней смерти.

При процедуре репродуктологи извлекли из яйцеклетки с поврежденными митохондриями ядро с генетическим материалом и поместили его в яйцеклетку здоровой женщины-донора, ядро которой также предварительно было извлечено. Таким образом, у ребенка будут ДНК трех родителей. Однако от матери-донора малыш наследует около 37 генов, что составляет менее 0,2%.

Закон, разрешающий использовать ДНК трех человек для ЭКО, был утвержден в Великобритании в 2015 году. Таким образом, королевство стало первым государством, внедрившим такую практику.

Лондон, Зоя Осколкова

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