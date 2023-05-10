Компания Маска вывела на орбиту очередную партию спутников связи Starlink

Компания американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска SpaceX в среду, 10 мая, заявила, что ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту пятнадцатую с начала 2023 года партию мини-спутников интернет связи системы Starlink, – сообщают СМИ

В сообщении SpaceX говорится: «Вывод 51 спутника Starlink подтвержден. …Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в 13:09 по времени Тихоокеанского побережья США».

Как сообщает Интерфакс, с учетом сегодняшнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже около 4,4 тысяч спутников связи Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4 тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Нынешний запуск, начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink стал 84-м по счету запуском спутников интернет связи и пятнадцатым с начала текущего года.

Кроме того, ранее сегодня американская компания Vast совместно с SpaceX заявили, что в августе 2025 года собираются запустить на орбиту первую в мире пилотируемую коммерческую космическую станцию.

В сообщении на сайтах компаний, говорится, что «станцию под названием Haven-1 должна вывести на околоземную орбиту ракета компании SpaceX Falcon 9. Затем в качестве модуля она будет пристыкована к более крупному блоку станции Vast-1, который в настоящее время находится в стадии разработки. Общая длина полноценной станции составит около 100 метров.

Вашингтон, Иван Бабурин

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