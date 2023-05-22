Извержение вулкана на Земле нарушило связь со спутниками

Извержение вулкана Тонга стало причиной нарушений спутниковой связи. Об этом сообщили специалисты Нагойского университета.

Атмосферные волны, возникшие при извержении Тонга в 2022 году, создали плазменный пузырь в ионосфере, которая играет важную роль для работы радиосвязи (отражая волны определенной длины обратно на землю) и влияет на работу спутниковой связи и системы GPS.

Данные, полученные с помощью исследовательских спутников Arase и Himawari-8, показали, что в ионосфере возникли зоны повышенной плотности, как следствие, район стал малопрозрачным для радиоволн. «Результаты этого исследования показали, что плазменный пузырь возник в ионосфере в низких широтах вблизи экватора над Азией в ответ на приход волн давления, вызванных подводными извержениями вулканов Тонга», – сообщают эксперты.

По словам ученых, ионосферные возмущения наблюдались за несколько минут или часов до первого прихода атмосферных волн, вызванных извержением вулкана Тонга. Поэтому модель воздушных оболочек Земли необходимо пересмотреть, чтобы учесть влияние этих быстрых волн на ионосферу. В будущем это открытие поможет предотвращать сбои спутникового вещания и связи, вызванные катаклизмами.

Окленд, Зоя Осколкова

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