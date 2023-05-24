В Российских школах предложено преподавать церковнославянский язык

Председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата, член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев) по случаю Дня славянской письменности и культуры заявил, что в российских школах надо бы ввести преподавание церковнославянского языка, в том числе, для борьбы с иностранными заимствованиями, – сообщает, среду, 24 мая, ТАСС

В инерьвью агентству епископ Евфимий сказал: «Преподавание церковнославянского языка, который является неотъемлемой частью русского языка, следовало бы ввести в российских школах, это способствовало бы, в том числе, реализации курса на сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей и борьбе с иностранными заимствованиями в русском языке. Помимо запретительных мер, которые, как известно, не самые эффективные, важно было бы использовать и какие-то меры поддержки развития русского языка, и в том числе церковнославянского языка как неотъемлемой части русского языка. И в этой связи, на мой взгляд, было бы очень важно поставить вопрос о преподавании церковнославянского языка в начальной и средней школе».

Москва, Иван Бабурин

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