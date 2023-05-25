Во время ЕГЭ по географии будут использоваться карты с новыми регионами России

Рособрнадзор сообщил в четверг, 25 мая, что во время проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по географии в 2023 году будут использоваться актуальные карты с новыми регионами, вошедшими в состав РФ в 2022 году.

В сообщении пресс-службы ведомства, в частности, говорится: «При проведении основного периода единого государственного экзамена в 2023 году участникам ЕГЭ по географии будут выдаваться актуальные карты территории Российской Федерации».

«Старые версии карт опубликованы в демоверсии экзамена, так как КИМ (контрольно-измерительных материалов) по всем учебным предметам, которые используются для проведения единого государственного экзамена, разработаны и размещались на сайте Федерального института педагогических измерений в августе 2022 года, до проведения референдума и включения в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей», – уточнили в Рособрнадзоре.

Москва, Иван Бабурин

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