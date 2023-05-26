С космодрома Восточный стартовала ракета с радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Кондор-ФКА №1» стартовала в субботу, 27 мая в 0.15 мск. с космодрома Восточный. Теперь разгонному блоку предстоит два раза включить свой маршевый двигатель. Ожидается, что к 1.20 мск он доставит спутник в расчетную точку. Пуск «Кондора-ФКА №2» запланирован на 8 июня 2024 года.

«Кондор-ФКА» за счет радиолокационной аппаратуры способен вести круглосуточное всепогодное наблюдение за поверхностью Земли в среднем и высоком разрешениях. Масса аппарата составляет 1050 килограммов, а высота его околополярной орбиты – от 500 до 550 километров. Спутник может делать до 100 снимков поверхности Земли в сутки. «Кондор-ФКА» разработан военно-промышленной корпорацией «Научно-производственное объединение машиностроения» с учетом самых передовых мировых технологий в космической сфере. Аппарат предназначен для обеспечения круглосуточного всепогодного зондирования континентальных районов Земли и акватории Мирового океана, в том числе ледовой обстановки на Северном морском пути.

Также аппарат предназначен для решения сельскохозяйственных задач и наблюдения за последствиями техногенных и пригодных чрезвычайных ситуаций

Москва, Иван Бабурин

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