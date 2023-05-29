Илон Маск оценил китайскую космическую программу

Американский миллиардер, основатель и генеральный директор компании SpaceX, владелец Tesla и Twitter Илон Маск, комментируя планы КНР высядить своего тайконавта на поверхность Луны до 2030 года, в понедельник, 29 мая, заявил, что китайская космическая программа является более продвинутой, чем считают большинство людей, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Маск написал: «Китайская космическая программа куда более продвинутая, чем осознает большинство».

Отметим, что управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA) в понедельник, 29 мая, сообщило, что во вторник, 30 мая, пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-16» с экипажем из трех тайконавтов отправится к Национальной орбитальной станции Китая «Тяньгун».

В распространенном сообщении CMSA говорится: «Запуск корабля к станции планируется осуществить с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» со стартовой площадки космодрома Цзюцюань, расположенного в автономном районе Внутренняя Монголия, в 09:31 по Пекинскому времени (04:31 мск.). На станцию отправятся командир экипажа Цзин Хайпэн, а также тайконавты Гуй Хайчао и Чжу Янчжу. Они будут проводить исследования на орбитальной лаборатории в течение пяти месяцев».

Вашингтон, Иван Бабурин

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