Американские ученые впервые зафиксировали непорочное зачатие крокодилицы

Ученые Государственного исследовательского Технологического института Виргинии (США) заявили о непорочном зачатии самки крокодила, – сообщает журнал Royal Society journal Biology Letters.

В статье, опубликованной американскими учеными в журнале, говорится, что «в одном из яиц, отложенных 18-летней крокодилицей, содержавшей в неволе в Коста-Рике отдельно от самцов, был обнаружен плод, по анализу ДНК на 99,9% совпадавший с ДНК матери».

«Откладывание яиц самками крокодила, содержащимися в неволе отдельно от самцов, явление нередкое, однако случай партеногенеза (непорочного зачатия) у крокодилов зафиксирован впервые. О подобных случаях ранее было известно у птиц, ящериц, змей и рыб», – пишет Royal Society journal Biology Letters.

Вашингтон, Иван Бабурин

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