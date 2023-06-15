Китай разрешит другим странам пользоваться своим спутником для исследований Луны

Доцент научно-технического университета КНР Лоу Цзинсянь заявил, что Китай позволит космическим агентствам других стран использовать спутник-ретранслятор «Цюэцяо» (Сорочий мост) при проведении лунных миссий, – сообщает в четверг, 15 июня, издание министерства науки и технологий КНР Science and Technology Daily.

В интервью газете Лоу Цзинсянь сказал: «Спутник-ретранслятор «Цюэцяо» был создан в Китае в 2018 для получения сигналов и изображений с обратной стороны Луны, но важнее то, что Китай ответил согласием на запросы NASA и космических агентств других стран в вопросе помощи при осуществлении их лунных миссий в будущем».

Спутник «Цюэцяо» был запущен в космос 21 мая 2018 года и уже 14 июня вышел на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа системы Земля-Луна.

Пекин, Иван Бабурин

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