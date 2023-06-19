Российские абитуриенты смогут подать документы с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»

Российские абитуриенты, начиная со вторника, 20 июня, смогут подать документы четырьмя способами: очно, по почте, через сайты вузов, а также с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил: «Суперсервис портала госуслуг «Поступление в вуз онлайн» технически готов к началу приемной кампании в вузы. По итогам тестирования подтвердилась достаточно высокая производительность сервиса – 40 транзакций в секунду, что почти в 20 раз больше прошлогодних показателей».

В свою очередь глава минобрнауки Валерий Фальков сказал, что в реализации проекта «Поступление в вуз онлайн» принимают участие 1 022 вуза – это 575 университетов и 447 филиалов. Они все подключены к защищенной сети передачи данных и к платформе обратной связи. Но несмотря на высокую степень готовности, важно понимать, что суперсервис, в определенном смысле живой организм, он постоянно совершенствуется».

«В 2023 году в рамках контрольных цифр приема выделили более 626 тыс. бюджетных мест, порядка 36 тыс. из которых предназначены для вузов новых регионов. Все ведомства и вузы страны, включая новые регионы, готовы к старту приемной кампании 20 июня», – ранее сообщали в секретариате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко,

«С 7 по 20 июля закончится прием документов при наличии дополнительных вступительных испытаний творческой или профессиональной направленности, с 10 по 20 июля – от лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией самостоятельно, с 20 по 25 июля – от лиц, поступающих без дополнительных вступительных испытаний, не участвующих во вступительных испытаниях, проводимых образовательной организацией самостоятельно. До 25 июля в российских вузах также пройдут вступительные испытания, организованные образовательной организацией самостоятельно. Публикация конкурсных списков планируется 27 июля. Зачисление пройдет в два этапа: с 28 по 30 июля – этап приоритетного зачисления, с 3 по 9 августа – основной. При наличии в образовательной организации дополнительного приема, он должен завершиться до 29 августа», – сообщили в министерстве науки и высшего образования РФ.

Москва, Иван Бабурин

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