Израиль представил новейшую гиперзвуковую ракету-перехватчик

Израильский концерн Rafael Advanced Defense Systems на авиасалоне в Ле Бурже во Франции представил новейшую гиперзвуковую ракету-перехватчки SkySonic, разработка которой шла на протяжение последних трех лет – сообщают СМИ.

«Ракета Sky Sonic представляет собой серьезный технологический скачок в области гиперзвуковой противоракетной обороны. Разработанный с исключительной маневренностью и высокой скоростью комплекс эффективно нейтрализует гиперзвуковые ракеты, которые движутся со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука с непревзойденной точностью и незаметностью», – сообщили в концерне Rafael .

Следует отметить, что Rafael Advanced Defense Systems участвовал в разработке таких ПРО и ПВО систем, как «Железный купол» и «Праща Давида».

Париж, Иван Бабурин

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