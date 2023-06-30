В «Роскосмосе» заявили, что спустя почти 50 лет Россия возвращается на Луну

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле в пятницу, 30 июня, заявил, что Россия, спустя 46 лет возвращается на Луну, – сообщили в пресс-службе Кремля.

Во время доклада главе государства Борисов сказал: «Мы возвращаемся на Луну после 46-летнего перерыва. Эта миссия предполагает посадку в районе лунного полюса. Этого до сих пор никто не делал, садились только на лунном экваторе. Хотелось бы, чтобы миссия прошла удачно».

Также глава «Роскосмоса» доложил Владимиру Путину о состоянии российской космической группировки.

«Пусковая программа 2023 года выполняется пока без срывов и переносов, что позволило качественно и количественно нарастить российскую космическую группировку. На текущий момент она у нас составляет 225 спутников. 12 апреля я на встрече с вами докладывал, что у нас в составе 185 спутников. То есть это не только количественный рост группировки, но и качественный», – отметил Юрий Борисов.

Москва, Иван Бабурин

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