Ученые призывают прекратить есть осьминогов, потому что они – разумные существа

Ученые призывают отказаться от ловли и употребления в пищу осьминогов. Они утверждают, что эти существа разумны, любопытны и игривы, способны скучать и чувствовать боль. Как сообщает Daily Mail, эксперты выступили против планов первой в мире коммерческой фермы по выращиванию осьминогов: проект стоимостью 71 миллион долларов должен быть реализован в Лас-Пальмас на испанских Канарских островах. Он будет специализироваться на переработке морских существ для последующего употребления в пищу в промышленных объемах.

Многонациональная компания Nueva Pescanova, стоящая за ним, заявляет, что со временем будет производить 3000 тонн Octopus vulgaris (обыкновенного осьминога) каждый год. Это соответствует примерно миллиону единиц осьминогов.

Осьминог уже давно является популярным блюдом в Средиземноморье (особенно в Испании), Восточной Азии и Мексике, но спрос на него стремительно растет. За последние 70 лет ежегодный улов диких осьминогов увеличился более чем в десять раз, и составил, по предварительным оценкам, 400 000 тонн.

Со своей стороны, честолюбивые фермеры, выращивающие осьминогов, утверждают, что они помогут немного уменьшить растущее давление на дикие популяции, но критики задаются вопросом, зачем вообще есть осьминогов.

Ведущий участник кампании против выращивания осьминогов Дженнифер Жаке, академик Нью-Йоркского университета, говорит, что осьминоги – это «продукт роскоши» для утонченных гурманов, употребляющих суши и тапас, что не может быть оправдано.

Помимо основных этических вопросов, которые часто поднимают веганы и вегетарианцы по поводу массового производства разумных животных на убой, у Жаке и ее союзников есть более конкретные жалобы на разведение осьминогов.

Они говорят, что среда, в которой будут содержаться осьминоги, по своей сути жестока – сродни «аду».

Их будут держать в резервуарах, несмотря на то, что они по своей природе одиночки и имеют тенденцию становиться агрессивными для защиты территории, даже прибегая к каннибализму.

Участники кампании также возражают против запланированного метода убоя – осьминогов предполагается морозить их до смерти, заявляя, что это «вызовет у осьминогов сильную боль, страх и страдания». (Однако испанская фермерская компания Nueva Pescanova говорит, что другие методы, такие как удары дубинкой по голове или разрезание мозга, еще более жестоки).

Некоторые говорят, что протестующие на самом деле просто хотят положить конец промышленному животноводству, и что ничего плохого в использовании разумных животных для еды нет вообще.

Свиньи, например, очень умны, эмоциональны и когнитивно сложны, и все же их интенсивно выращивают на ферме в течение многих лет, а потом ведут на убой.

«Осьминоги начинали как улитки, но эволюционировали, чтобы стать очень умными из-за эволюционной гонки вооружений, – говорит профессор Питер Це, нейробиолог из Дартмутского колледжа. – Они такие уязвимые, потому все в океане хотят их съесть. Вот почему они стали такими хитрыми. Они могут быть коварными, но они также могут быть и ласковыми».

Профессор Це говорит, что когда он посещает свою лабораторию, он часто находит осьминогов, «соединяющих руки» над крышками своих разделенных на перегородки резервуаров. Ибо, подобно кошкам, хотя они и одинокие существа, они иногда ищут компанию и, когда им скучно, находят товарищей по играм.

Пытаясь понять, почему осьминоги такие умные – помимо того факта, что у них гораздо большее соотношение мозга к телу, чем у большинства животных – ученые недавно обнаружили, что у них есть генетическая «фишка» – так называемые «прыгающие гены», которые также наблюдаются у людей и которые улучшают работу мозга.

Другое недавнее исследование также показало, что осьминоги могут даже редактировать свою собственную генетическую информацию, чтобы изменить свой мозг по мере необходимости, когда они сталкиваются с более высокими или более низкими температурами.

На самом деле осьминоги имеют настолько сложную генетическую структуру, что исследователи из Чикагского университета вызвали переполох еще в 2015 году, когда объявили, что она настолько сложна, что может быть инопланетной.

И хотя эксперты с тех пор заверили нас, что это не так, осьминоги, тем не менее, настолько непостижимы, что кажутся иногда потусторонними существами.

Фактически, у них девять мозгов, поскольку в каждой из их рук есть своего рода мини-мозг, который думает сам за себя. Эксперты говорят, что они могут даже различать разные человеческие лица и иметь характерные черты.

Несколько недель назад японские исследователи обнаружили, что то, как кожа осьминогов меняет свой рисунок во время сна, может доказывать, что они видят сны.

В мае отдельное исследование показало, что осьминогам также снятся кошмары после того, как один из них в середине сна внезапно отреагировал так, как будто на него напали. Подобное поведение наблюдалось у осьминогов и ранее.

Москва, Елена Васильева

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