Мощнейшая вспышка зафиксирована на Солнце

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (РАН) во вторник, 4 июля, сообщила, что на Солнце зарегистрирована направленная в сторону от Земли самая мощная за последнее время вспышка класса Х1.0.

В сообщении пресс-службы Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, в частности, говорится: «Перед самой крупной за последнее время вспышкой класса Х1.0. был зарегистрирован ряд вспышек поменьше, класса М и С. Поскольку направление выброса корональной массы направлены в сторону от Земли и не встретятся с земной атмосферой, то данные вспышки не опасны и магнитных бурь на Земле не ожидается».

«Однако, встреча с потоком солнечной плазмы от вспышки подобной мощности может оказать серьезное влияние на радиосвязь, электросети, навигационные сигналы и представлять опасность для космических кораблей и астронавтов», – отметили российские астрофизики.

Москва, Иван Бабурин

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