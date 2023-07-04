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Среда, 5 июля 2023, 01:24 мск

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Мощнейшая вспышка зафиксирована на Солнце

Фото: Pixabay

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (РАН) во вторник, 4 июля, сообщила, что на Солнце зарегистрирована направленная в сторону от Земли самая мощная за последнее время вспышка класса Х1.0.

В сообщении пресс-службы Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, в частности, говорится: «Перед самой крупной за последнее время вспышкой класса Х1.0. был зарегистрирован ряд вспышек поменьше, класса М и С. Поскольку направление выброса корональной массы направлены в сторону от Земли и не встретятся с земной атмосферой, то данные вспышки не опасны и магнитных бурь на Земле не ожидается».

«Однако, встреча с потоком солнечной плазмы от вспышки подобной мощности может оказать серьезное влияние на радиосвязь, электросети, навигационные сигналы и представлять опасность для космических кораблей и астронавтов», – отметили российские астрофизики.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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