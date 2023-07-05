Последняя европейская ракета Ariane-5 стартовала с космодрома во Французской Гвиане

Компания оператор Arianespace в ночь на четверг, 6 июля, с космодрома Куру во Французской Гвиане запустила последнюю европейскую ракету-носитель тяжелого класса Ariane-5, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию старта в YouTube.
Как сообщает Arianespace, ракета-носитель Ariane-5 в ходе своего последнего старта должна вывести на орбиту французский военный аппарат Syracuse 4B и немецкий спутник связи Heinrich Hertz.
Следует отметить, что сегодняшний старт Ariane 5 стал 117-м, первый пуск ракеты-носителя этого семейства состоялся в 1996 году.
Кайенна, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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