Чубайс стал британским ученым

Бывший российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс представился «независимым исследователем из Великобритании» в российском журнале «Вопросы экономики», – сообщает издание Lenta.ru.

Об авторе статьи «Неплатежи в российской экономике 1990-х: непредвиденный институт», опубликованной на сайте журнала говорится: «Анатолий Чубайс, независимый исследователь из Великобритании, Глазго, кандидат экономических наук».

В своей публикации, покинувший Россию экс-глава «Росатом» Анатолий Чубайс рассказывает о неплатежах в 1990-е годы, называя их одним из процессов, нанесших наибольший ущерб экономике и населению России и «подорвавших престиж реформаторов».

Москва, Иван Бабурин

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