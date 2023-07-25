Российские специалисты помогли США восстановить связь с МКС

Руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано на пресс-конференции во вторник, 25 июля, заявил, что с помощью России удалось восстановить связь с Международной космической станцией (МКС) пропавшую на 20 минут из-за проблем с электричеством, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Монталбано сказал: «Этим утром примерно в 8 утра по времени Хьюстона (16:00 мск.) в Центре управления полетами возникли проблемы с электричеством, в результате чего мы из Хьюстона потеряли связь и телеметрию с МКС. На борту проблем не было, проблемы были только на Земле».

«В течение 20 минут после обнаружения проблемы НАСА через российские системы удалось связаться с экипажем и объяснить им происходящее. Связь была восстановлена. Ни станция, ни экипаж опасности не подвергались».

Хьюстон, Иван Бабурин

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