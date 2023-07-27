Ученые заявили, что июль 2023 года станет самым жарким на Земле за последние 120 тысяч лет

Служба Европейского Союза по изменению климата Copernicus и Всемирная метеорологическая организация в четверг, 27 июля, заявили, что еще не закончившийся июль станет самым жарким месяцем на планете за последние 120 000 лет, – сообщается на сайте CNN.

В отчете, опубликованном двумя Всемирными организациями, говорится, что «мы только что пережили самый жаркий трехнедельный период за всю историю наблюдений и, почти наверняка, – за более чем сто тысяч лет».

«Климатологи из института Коперника говорят, что почти наверняка температуры июля являются самыми высокими за последние 120 000 лет, учитывая то, что мы узнаём из тысячелетних климатических данных, извлеченных из колец деревьев, коралловых рифов и кернов глубоководных отложений», – говорится в отчете Copernicus и Всемирной метеорологической организации.

Заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс, комментируя ситуацию, сказала: «Это самые высокие температуры в истории человечества». А климатолог из Университета Брауна Ким Кобб заявил, что июльский температурный рекорд будет побит.

«Страшно подумать, но в следующем десятилетии этот год, скорее всего, будет считаться относительно прохладным. Если людям не нравится то, что они видят этим летом, то их в будущем ожидает настоящий шок от более серьезного потепления, к чему всё стремится», – сказал Ким Кобб.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»