Российские полярники собрали урожай арбузов в Антарктиде

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) совместно с коллегами из Агрофизического научно-исследовательского института и Института медико-биологических проблем РАН в понедельник, 31 июля, сообщили, что ученые 68-й российской антарктической экспедиции успешно завершили эксперимент по выращиванию арбузов «в самом холодном месте Земли».

Директор ААНИИ Александр Макаров, в частности, заявил, что «помимо научного интереса и прямой практической пользы в виде свежих овощей, ягод и зелени наш совместный проект несет в себе ряд важных дополнительных преимуществ. Оранжерея на станции благоприятно воздействует на эмоциональное состояние полярников, многие месяцы находящихся в обособленном коллективе, в условиях полярной ночи, низких температур и ограниченного жизненного пространства».

В сообщении пресс-служба ААНИИ на официальном интернет-портале говорится, что «ученые использовали беспочвенную технологию «панопоника». На шести растениях за 103 дня полярникам удалось вырастить восемь спелых сладких арбузов. Сорта арбузов отбирались по вкусовым качествам и способности адаптироваться к низкому атмосферному давлению и дефициту кислорода. В начале апреля ученые провели высадку двух отобранных сортов скороспелых арбузов. В конце мая было осуществлено ручное опыление, и в июле созрели первые плоды».

«Благоприятные для растений температуру и влажность воздуха создавались с помощью фитотехкомплекса, разработанного Агрофизическим институтом специально для станции Восток. При выращивании использовались питательные растворы, тонкослойный почвозаменитель. Спектр подобранного освщения был приближен к солнечному свету», – сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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