Новый учебник истории с разделом про СВО включен в федеральный перечень

Глава минпросвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с правительством в режиме видеосвязи в среду, 2 августа, заявил, что новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию (СВО) для старших классов включен в федеральный перечень.

В ходе своего выступления Кравцов сказал: «В учебнике 11-го класса отражены важнейшие события, связанные с воссоединением Крыма и Севастополя, причинами и ходом специальной военной операции, вхождением в состав РФ новых регионов. Рассказано о подвиге наших героев Отечества. Учебник успешно прошел апробацию и буквально на прошлой неделе включен в федеральный перечень».

Москва, Иван Бабурин

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