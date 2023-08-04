Основатель «Гринпис» заявил, что беспокойство о глобальном потеплении – психическое заболевание

Основатель международной неправительственной экологической организации «Гринпис» доктор Патрик Альберт Мур в программе «Two mikes» (Два микрофона) заявил, что беспокойство о глобальном повышении температуры на 1,5 градуса – это психическое заболевание, а те, кто продвигают идею глобального потепления, обманывают людей, – сообщают американские СМИ.

Во время интервью в шоу «Two mikes» доктор Мур, комментируя информацию о надвигающейся катастрофе из-за глобального потепления, сказал: «Мы видим, что они ошибаются во многих вещах. Они ошибаются в том, что CO2 слишком высок. Он ниже, чем был за всю историю Земли. Мы вступаем в период, когда растения начнут умирать от недостатка CO2 из-за его истощения, которое произошло на Земле за последние 600 млн. лет. С тех пор мы вступили в межледниковый период, но мы все еще находимся в плейсценовом ледниковом периоде, в этом нет никаких сомнений».

«Мы не находимся в периоде глобального потепления. И если будет намного теплее, мы все равно не попадем в очень теплый период. Разница в температуре между экватором и Северным полюсом гораздо больше, чем 0,75°C или 1,5°C, или что там у них вызывает беспокойство. Беспокоиться о повышении температуры на 1,5°C – это болезнь, психическое заболевание в некотором роде. Потому что беспокоиться по этому поводу не о чем. Это ошибка. Это недостаточно, чтобы даже слегка беспокоиться. Не говоря уже о том, что это уничтожит планету, все умрут и так далее», – заявил основатель «Гринпис».

Следует напомнить, что ранее Патрик Мур заявлял, что «экологическое движение стало заниматься тактикой запугивания и дезинформацией, отказавшись от науки и логики в пользу эмоций и сенсационности».

Вашингтон, Иван Бабурин

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