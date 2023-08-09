В «Роскосмосе» рассказали о запусках «Луны-26» и «Луны-27»

Исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмоса» Александр Блошенко заявил, что после старта «Луны-25», назначенного на 11 августа, в 2027 году состоится запуск орбитального космического аппарата «Луна-26», а позже и «Луны-27», – сообщает в среду, 9 августа, «Российская газета».

В интервью изданию Блошенко сказал: «После «Луны-25» пойдет «Луна-26», ее запуск намечен на 2027 год. Это орбитальный аппарат для дистанционного исследования Луны. Он же будет ретранслятором сигнала со следующей «Луны-27», более сложной посадочной станции с бурильной установкой».

Напомним, что ранее в «Роскосмосе» сообщили, что 08 августа ракета «Союз-2.1б» со станцией «Луна-25» установлена на стартовом комплексе Восточного. Старт российской межпланетной станции «Луна-25» запланирован на 11 августа.

Москва, Иван Бабурин

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