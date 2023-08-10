Жителей сибирского поселка эвакуируют на случай возможного падения ступеней ракеты со станцией «Луна-25»

Глава Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексей Маслов в пятницу, 11 августа, сообщил, что из-за возможного падения ступеней ракеты «Союз-2.1б», стартующей с космодрома «Восточный» с автоматической станцией «Луна-25», были временно эвакуированы жители поселения Шахтинск, – передает ТАСС.

В комментарии агентству Алексей Маслов сказал: «18 человек, из них 5 детей, выдвигаются на производственный участок драги на вахтовке в 20 км от населенного пункта. Там людям предложат завтрак, горячий чай, спустя примерно полчаса отвезут обратно. Вероятность разрушений в поселке – одна на миллиард. Но даже при такой маленькой вероятности мы страхуемся».

Как сообщили в «Роскосмосе», после старта ракеты «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» с космодрома Восточный произойдет отделение трех ступеней ракеты-носителя и сброс головного обтекателя. На Луне станция совершит мягкую посадку на кратере Богуславского. Длительность экспедиции рассчитана на 12 месяцев.

Хабаровск, Иван Бабурин

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