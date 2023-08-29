На Большом адронном коллайдере впервые наблюдали нейтрино

Ученые впервые наблюдали нейтрино на Большом адронном коллайдере. Результаты исследований опубликовал журнал Physical Review Letters.

Нейтрино ни разу не наблюдались напрямую, хотя давно производятся на протонных коллайдерах. Физикам коллаборации FASER и SND@LHC удалось зафиксировать 153 частицы. Для этого они разместили небольшой детектор вдоль линии луча на участке, где преимущественно производились нейтрино высоких энергий.

Отмечается, что частицы имеют самый высокий уровень энергии, когда-либо выявлявшейся в лабораторных условиях. После первого эксперимента ученые по итогам анализа добавили восемь дополнительных событий на БАК с участием нейтрино.

Результаты этой работы вносят значительный вклад в текущие экспериментальные исследования в области физики элементарных частиц. Ожидается, что это даст новый толчок к дальнейшим открытиям в этой области.

Женева, Зоя Осколкова

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